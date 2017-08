(str/GS) - In Consdorf ist es am Donnerstagnachmittag in der Rue de Mullerthal unweit der Kirche zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines Audis in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und prallte dort mit einem entgegenkommenden Golf zusammen.



Die Frau hinter dem Steuer des Golfs wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Audis blieb dagegen unverletzt. Mit an Bord waren auch zwei Kinder. Eines davon wurde zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.