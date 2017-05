(SH) - Lebensgefährlich verletzt wurde eine Fußgängerin am Donnerstagmorgen in der Hauptstadt, als sie von einem Auto angefahren wurde.Die Frau wollte die Straße an der Kreuzung der Rue de Beggen mit der Rue de Salm gegen 9.40 Uhr überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde.

Aufgrund der schweren Verletzungen beauftragte die Staatsanwaltschaft den Mess- und Erkennungsdienst des Kriminalamtes mit der Spurensicherung vor Ort. Die Strecke musste bis rund 13.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.





