(ham) – An der hauptstädtischen Place de France wurde am Freitagabend kurz vor 19 Uhr eine Person von einem Wagen erfasst. Der Fußgänger wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Vor Ort waren die Rettungsdienste der Stadt Luxemburg sowie die Polizei.

Kurz nach 3.30 Uhr kam es in der Avenue Kennedy auf Kirchberg zu einem weiteren Unfall: Ein Wagen ist aus bisher noch ungeklärten Gründen gegen eine Straßenlaterne geprallt. Bei diesem Zwischenfall wurde eine Person verletzt.

Ein Verletzter ist denn auch die Bilanz eines Unfalls zwischen Düdelingen und Bettemburg. Dort hatte gegen 4 Uhr in der Nacht zum Samstag ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und ein Krankenwagen aus Düdelingen sowie die Polizei.