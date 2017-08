(dho) - Am Montag ist es am Abend zu mehreren Unfällen gekommen. Ein Motorradfahrer stürzte gegen 17 Uhr in Remich auf der Route de l'Europe. Ein weiterer verlor kurz nach 23 Uhr auf der N11 in Höhe "Michelshaff" die Kontrolle über seine Maschine. Beide Motorradfahrer sind bei den Unfällen verletzt worden.

Ein weiterer Unfall hat es gegen 21.30 Uhr zwischen Koerich und Simmern gegeben. Hier war ein Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und hatte anschließend Feuer gefangen. Der Fahrer des Wagens ist bei dem Unfall verletzt worden.