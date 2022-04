Die 256 Quadratkilometer große Region im Osten des Landes hält Einzug auf die Liste der Unesco-Geoparks.

Zweiter Anlauf erfolgreich

Unesco nimmt Geopark Mullerthal auf

(TJ) - Das Müllerthal wird in die Liste der Unesco-Geoparks aufgenommen. Die Entscheidung war am Mittwoch auf dem Online-Portal der Unesco zu lesen. Damit steigt die Zahl dieser Parks auf 177 an. Sie befinden sich in 46 Ländern. Neu dabei sind Schweden und Luxemburg.

Besonders die rund 200 Millionen Jahre alten Sandsteinformationen im Osten Luxemburgs, die im 19. Jahrhundert zur Touristenattraktion wurden, haben die Unesco-Jury überzeugt. Der Geopark Mullerthal umfasst 256 Quadratkilometer Fläche.

Die diesjährige Bewerbung für den Unesco-Titel war bereits die zweite für den Natur- und Geopark. Bereits 2017 hatte der Park sich um die Mitgliedschaft bemüht, seine Bewerbung wurde jedoch damals abgelehnt. Diesmal hat es dann geklappt.



Vor vier Monaten hatte das Unesco Global Geopark Council bei seiner jährlichen Konferenz einstimmig beschlossen, dem Exekutivvorstand zu empfehlen, die Kandidatur des Luxemburger Parks anzunehmen.

Die Liste zeichnet Regionen aus, die sich durch ihre geologische Diversität auszeichnen, wobei auch Biodiversität und kulturelle Aspekte eine Rolle spielen.

Weltweit umfassen sie eine Fläche von über 370.000 Quadratmetern.

Höhlen, Klüfte und Felswände: Das Müllerthal hat Dutzende geologische Sehenswürdigkeiten zu bieten. Foto: Gerry Huberty





