Unesco: Kandidatur der Südregion wird eingereicht

Minetteregion: Gute Voraussetzungen für Unesco-Titel

Von 2020 an könnten die über 170 000 Einwohner der ProSud-Gemeinden in einer von der Unesco als Biosphärenreservat anerkannte Region leben. Der ProSud will am 18. Juni entscheiden, ob eine Kandidatur bei der Unesco eingereicht werden soll.