Und täglich grüßt der Morgen-Stau

Morgens und nachmittags fließt der Verkehr vor der Baustelle auf der Sauertalbrücke nur zähflüssig. Bei den Grenzgängern zehrt der Zeitverlust an den Nerven.

Wenn Yannick Hilt auf die Baustelle an der Sauertalbrücke angesprochen wird, steigt bei ihm der Puls. Für den deutschen Grenzgänger, der bei der Commerzbank in Kirchberg arbeitet, bedeuten die Bauarbeiten viel vertane Zeit. „Jeden Tag brauche ich zwischen 30 und 60 Minuten länger für den Weg zur Arbeit, und zwar pro Fahrt“, sagt er. Rund anderthalb bis zwei Stunden dauert es, bis er an seinem Arbeitsplatz ankommt. In normalen Zeiten sind es 40 Minuten.

Der Bankmitarbeiter hat sich an die Spitze von wütenden Grenzgängern gesetzt und eine Petition im Internet gestartet, die sich für eine bessere Koordination der Baustellen ausspricht ...