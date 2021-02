Not macht erfinderisch: Das galt in diesem Jahr auch bei der traditionellen Verabschiedung des Winters. In Beggen etwa wurde das Burgbrennen kurzerhand ins Internet gestreamt.

Und sie brennen doch: "Buergbrennen" auf Distanz

Not macht erfinderisch: Das galt in diesem Jahr auch bei der traditionellen Verabschiedung des Winters. In Beggen etwa wurde das Burgbrennen kurzerhand ins Internet gestreamt.

(DL) - Trotz Corona wollten sich viele Vereine die Tradition des „Buergbrennen“ nicht nehmen lassen und ließen sich kurzerhand etwas einfallen. In Beggen etwa errichteten die lokalen Guiden a Scouten trotz allem eine Burg, wie unser Video zeigt – und luden die Menschen ein, dem Schauspiel bequem vom heimischen Sofa aus zuzusehen, dem Internet sei Dank. Besondere Situationen erfordern eben besondere Maßnahmen, wie es so schön heißt – und so wurde der Winter doch noch gebührend verabschiedet.

Schon im vergangenen Jahr mussten zahlreiche Bewohner auf das traditionelle Buergbrennen in ihrem Dorf verzichten. Damals war aber (noch) nicht Corona schuld, sondern vielmehr das Wetter – Windspitzen von bis zu 100 km/h hatte Meteolux vermeldet, sodass viele Vereine ihr Burgbrennen annullierten. Dieses Jahr herrschte zwar herrliches Frühlingswetter, doch machte das Virus den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Zwar war das Veranstalten eines Buergbrennen in der Theorie grundsätzlich erlaubt, doch erwies es sich in der Praxis aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen als äußerst schwierig.



7 In Beggen ließen es sich die Guiden a Scouten nicht nehmen, eine imposante Burg aufzurichten. Foto: Anouk Antony

um weitere Bilder zu sehen. In Beggen ließen es sich die Guiden a Scouten nicht nehmen, eine imposante Burg aufzurichten. Foto: Anouk Antony Sie wurde jedoch ohne Zuschauer abgebrannt - dafür aber in Begleitung von jeder Menge Technik. Foto: Anouk Antony Das Burgbrennen wurde kurzerhand ins Internet gestreamt - sodass jeder von zu Hause aus zusehen konnte. Foto: Anouk Antony Vor Ort waren nur die Organisatoren. Foto: Anouk Antony Sie waren bereit, den Winter zu verabschieden. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Auch in anderen Gemeinden fand eine Live-Übertragung statt. In Kahler konnten die Einwohner derweil beim Jugendclub eine „Buergbrenner-Box“ mit Chili con carne oder Zwiebelsuppe bestellen, in Düdelingen gab es ein „Buergbrennen to go“ mitsamt Menü und Schwedenfeuer.



Eine beeindruckende Burg gab es 2021 unter anderem auch in Préizerdaul. Foto: Charles Reiser





