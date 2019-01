In seinem religiösen und spirituellen Wegweiser für die Woche zeigt Wolfgang Fleckenstein uns, dass Jesus will, dass wir Menschen das Leben in Gemeinschaft genießen.

... und das Beste am Feste, viele Gäste

Wenn hierzulande eine Hochzeit, das Fest der Feste, ins Haus steht, dann ist klar, das wird ein Riesenfest. Schnell kommt da mit den Verwandten und Freunden eine große Gästeliste zusammen. In orientalischen Ländern ist dies allerdings noch einmal eine Nummer größer. Da wird nicht nur das ganze Dorf eingeladen, es wird auch gleich ein paar Tage lang gefeiert.

Interessanterweise ist nach dem Johannesevangelium Jesus bei einem solchen Hochzeitsfest eingeladen und das gleich noch zu Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu. Damit nicht genug. Bei diesem Hochzeitsfest wirkt Jesus sein erstes Wunder, er verwandelt Wasser in Wein. Übrigens hatte ihn seine Mutter auf dieses Malheur hingewiesen, was Jesus etwas aus der Fassung brachte.

Diese Hochzeit zu Kana zeigt, dass Jesus nicht abgeneigt war, zu feiern und offenkundig auch nichts dagegen hatte, dass es sich die Festgäste mit Wein gut gehen ließen. Dies hat ihm dann sogar den Vorwurf eingebracht, ein Fresser und Säufer zu sein.

Oft hat man den Eindruck, dass gläubige Menschen sich keine Freude gönnen dürfen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Jesus zeigt auf der Hochzeitsfeier zu Kana, dass das Gegenteil der Fall ist. Jesus will, dass wir Menschen das Leben genießen – am besten mit vielen anderen zusammen. Auf die Gemeinschaft kommt es an.





* Wolfgang Fleckenstein ist Professor für Religionsdidaktik und Bildungsfragen an der Luxembourg School of Religion & Society.