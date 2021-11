Zeugen beschreiben den Täter als sehr groß. Er war dunkel gekleidet und trug einen Motorradhelm. Eine Großfahndung läuft.

Schengen

Tankstelle überfallen, Täter flüchtig

Zeugen beschreiben den Täter als sehr groß. Er war dunkel gekleidet und trug einen Motorradhelm. Eine Großfahndung läuft.

(tom/C.) - Kurz nach 22 Uhr am Mittwochabend betrat ein dunkel gekleideter Mann mit Motorradhelm eine Tankstelle in der Schengener Route du Vin. Hier bedrohte er die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeutete den Kasseninhalt. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Seckerbaach.

Zeugen beschreiben den Mann als recht groß, ungefähr zwei Meter mit Helm. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, auch ein Schuss wurde nicht abgegeben.

Eine Großfahndung zusammen mit den Polizeikräften der umliegenden Länder wurde ausgelöst. Die Polizei Museldall, die Kriminalpolizei, Spurensicherung und der Groupe Psychologique waren vor Ort. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor, während oder nach der Tat gemacht haben, sich schnellstmöglich beim Notruf 113 zu melden.



