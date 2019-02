Es ist der Albtraum jeder Eltern: Eine fremde Person spricht den Nachwuchs an – wie in einem Bus zwischen Mersch und Lintgen passiert. Das Thema sollte in der Familie angesprochen werden, vor allem zur Sicherheit der Kinder.

Unbekannter Mann verfolgt Mädchen bis zur Schule

(SH) - Eine Meldung über einen Mann, der ein kleines Mädchen in einem Bus zwischen Mersch und Lintgen angesprochen, das Kind und seine Mutter bis zur Schule verfolgt und das Mädchen gar angefasst haben soll, sorgte in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken bei so manchen Eltern für ein ungutes Gefühl. Der Mann sei von der Polizei mitgenommen worden, heißt es weiter in der Meldung. Und es habe in der Umgegend von Bissen ähnliche Vorfälle gegeben. Die Pressestelle der Polizei bestätigte, dass Beamte aus Mersch mit dem Vorfall befasst waren ...