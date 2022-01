In der Nacht haben Unbekannte mehrere Gegenstände vom Dach eines Hochhauses in der Rue Emile Mark in Differdingen geworfen.

Differdingen

Gegenstände von Hochhausdach geworfen

In der Nacht haben Unbekannte mehrere Gegenstände vom Dach eines Hochhauses in der Rue Emile Mark in Differdingen geworfen.

(GlS) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte mehrere Gegenstände vom Dach eines Hochhauses in der Rue Emile Mark in Differdingen auf die Straße geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe eines vorbeifahrenden Autos getroffen, verletzt wurde beim Vorfall jedoch niemand.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Hinweisen auf die Täter. Alle Personen, die Angaben zum Vorfall tätigen können, sollen sich beim zuständigen Polizeikommissariat in Differdingen melden, dies unter der Rufnummer +352 244 53 1000 oder per Mail an Police.Differdange@police.etat.lu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.