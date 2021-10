In Koerich haben Unbekannte ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Einige Klassensäle können bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.

Vandalismus

Unbekannte verwüsten Schule in Koerich

In Koerich haben Unbekannte ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Einige Klassensäle können bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.

(m.r.) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in die Schule in Koerich eingebrochen und haben dort ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Alle vier Klassenräume des Kindergartens, des Zyklus 1, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein normaler Schulunterricht sei bis auf Weiteres dort nicht mehr möglich, wie das Schulkomitee am Samstag in einem Schreiben an die Eltern der Schüler mitteilte.

Die Gemeinde hat indes auf ihrer Facebook-Seite Bilder von den Aufnahmen veröffentlicht, die das Ausmaß der Verwüstung verdeutlichen und zeigen, dass nicht nur einige Klassenzimmer betroffen sind. Es sei eine Anzeige wegen Vandalismus und Brandstiftung bei der Polizei aufgegeben worden, so die Gemeinde. Die Schüler der betroffenen Klassen werden indes am Montag in den Räumlichkeiten der Maison relais unterrichtet.

Die Gemeinde bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

