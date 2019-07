Randalierer haben am Montag in Wellenstein mindestens neun geparkte Autos zerkratzt und einen hohen Sachschaden verursacht.

Unbekannte Täter zerkratzen Autos bei "Welleschter Kirmes"

(jt) - Kratzer im Lack, Dellen an der Karosserie: Unbekannte Täter haben am Montag während des Volksfestes "Welleschter Kirmes" mehrere Autos beschädigt. Die Polizei bestätigt am Mittwoch auf LW-Nachfrage, dass in diesem Zusammenhang bislang neun Anzeigen eingegangen sind.

Die genaue Anzahl der beschädigten Autos und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. "Es handelt sich jedenfalls um keine Kleinigkeiten", so eine Polizeisprecherin.

Auf Bildern, die auf Facebook kursieren, sind die beschädigten Autos zu sehen. Bei einem Wagen wurden sowohl die Motorhaube, der Kotflügel als auch das Cabrioverdeck zerkratzt.