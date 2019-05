In Tetingen beschädigten Unbekannte zehn Autos. Alle Fahrzeuge wiesen Einschussstellen auf.

Lokales 2

Unbekannte schossen auf Autos

In Tetingen beschädigten Unbekannte zehn Autos. Alle Fahrzeuge wiesen Einschussstellen auf.

(mth) - Am Donnerstagabend beschädigte Unbekannte mehrere Autos in der Rue du Chemin de fer in Tetingen. Die Fahrzeuge wiesen offenbar Einschussstellen von Projektilen aus einer Luftdruckwaffe auf.

2 Insgesamt zehn Fahrzeige wurden beschädigt und wiesen Einschussstellen auf. Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Insgesamt zehn Fahrzeige wurden beschädigt und wiesen Einschussstellen auf. Foto: Polizei Insgesamt zehn Fahrzeige wurden beschädigt und wiesen Einschussstellen auf. Foto: Polizei

Insgesamt zehn Fahrzeuge hatten jeweils eine leichte Delle im Bereich des Hecks. Bereits am Vortag nahm die Polizeidienststelle aus Esch/Alzette eine identische Klage in dieser Straße auf. Hier wurden Beschädigungen an drei Fahrzeugen festgestellt.



Die Polizei aus Esch/Alzette sucht nach Zeugen, die die Täter beobachten konnten oder über zweckdienliche Informationen verfügen. Tel.: 244 50 5500