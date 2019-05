In Tetingen beschädigten Unbekannte zehn Autos. Alle Fahrzeuge wiesen Einschussstellen auf.

Unbekannte schießen auf Autos

(mth) - Am Donnerstagabend beschädigte Unbekannte mehrere Autos in der Rue du Chemin de fer in Tetingen. Die Fahrzeuge wiesen offenbar Einschussstellen von Projektilen aus einer Luftdruckwaffe auf.

Insgesamt zehn Fahrzeuge hatten jeweils eine leichte Delle im Bereich des Hecks. Bereits am Vortag nahm die Polizeidienststelle aus Esch/Alzette eine identische Klage in dieser Straße auf. Hier wurden Beschädigungen an drei Fahrzeugen festgestellt.



Die Polizei aus Esch/Alzette sucht nach Zeugen, die die Täter beobachten konnten oder über zweckdienliche Informationen verfügen. Tel.: 244 50 5500

Auch in der Rue de Mondorf in Bettemburg wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Am Donnerstagabend meldete ein Fahrzeugbesitzer der Polizei, dass sein Wagen mehrere Kratzer aufweisen würde. Als die Beamten vor Ort waren, mussten sie feststellen, dass drei weitere Fahrzeuge auf ähnliche Art beschädigt worden waren.



Die Polizei geht davon aus, dass eine unbekannte Person die Beifahrerseiten der Fahrzeuge am Donnerstag mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte.