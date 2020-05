Ein Spaziergänger entdeckte am Samstag in den frühen Morgenstunden beim Fort Thüngen in Kirchberg, die Hinterlassenschaften einer Party.

Lokales 6

Unbekannte hinterlassen Unmengen von Müll im Park Dräi Eechelen

Ein Spaziergänger entdeckte am Samstag in den frühen Morgenstunden beim Fort Thüngen in Kirchberg, die Hinterlassenschaften einer Party.

(m.r.) - Bierflaschen, Dosen, Pizzaschachteln - Unbekannte haben wohl in der Nacht zum Samstag in Kirchberg im Park Dräi Eechelen beim Fort Thüngen gefeiert und Unmengen von Müll hinterlassen. In den frühen Morgenstunden machte ein Spaziergänger Bilder von der Situation vor Ort.

6 Foto: privat

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: privat Foto: privat Foto: privat Foto: privat Foto: privat Foto: privat

Die illegale Müllentsorgung ist hierzulande kein neues Phänomen: Auf einen Einwohner kommen hierzulande laut einer Studie rund 1,9 Kilo Abfall durch Littering. Das Gesamtaufkommen illegal abgelagerten Mülls wird laut dieser Studie auf 950 bis 1.200 Tonnen pro Jahr geschätzt.

Unser täglicher Müll: Kampagne gegen Littering Littering, also das unerlaubte Entsorgen von Müll in der fereien Natur, wird immer öfter bestraft.

Die Straßenbauverwaltung, die den Müll entlang der Autobahnen einsammelt, hatte im Jahr 2014 nicht weniger als 35 Tonnen erfasst. Das sind 216 Kilogramm pro Kilometer Autobahn. Die Gesamtkosten für die Säuberung und Entsorgung, vorrangig Personalkosten, teilen sich Staat und Kommunen: Insgesamt werden sie auf 2,4 Millionen Euro geschätzt.



Die Bußgelder für illegale Müllentsorgung reichen von 49 über 145 bis zu 250 Euro. So kostet das Wegwerfen von Papier, einer Zigarettenkippe oder einer Getränkedose 49 Euro.

Handelt es sich um sogenannte problematische Abfälle oder um falsch oder nicht deklarierten Müll, werden 149 Euro fällig. 250 Euro fallen an, wenn Müll illegal verbrannt, vergraben oder in Gewässer abgelassen wird.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.