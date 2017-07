(LW/lb) - Der Minister für nachhaltige Entwicklung, François Bausch (Déi Gréng), und Bildungsminister Claude Meisch (DP) bestätigten am Mittwoch, dass der "Park & Ride Sud" in Howald als neuer Standort für das "Lycée technique du Centre" in Betracht gezogen wird. Dies teilten sie in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage mit. In dieser erkundigten sich die CSV-Abgeordneten Diane Adehm und Marc Lies über das Vorhaben.

"Zurzeit wurde noch keine Entscheidung über den neuen Standort des Lyzeums getroffen", erklären die Minister in ihrer Antwort. "Es stimmt aber, dass der aktuelle Standort des Park & Ride Sud einer der Standorte im Gespräch ist."



Um den heutigen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, sei der Umzug des um 1960 gebauten "Lycée technique du Centre", der gegenwärtig in Limpertsberg ist, unausweichlich, so die Minister. Da im neuen Gebäude des Lyzeums alle Schüler an einem einzigen Standort vereint werden sollen, wird nach einem Standort für ein Gebäude mit 2.500 Schülern gesucht.

Vorstudien haben noch nicht begonnen



Ob das "Lycée technique du Centre" tatsächlich auf dem Grundstück des Park & Ride Luxemburg-Sud geplant wird, steht in den Sternen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben nicht einmal die Vorstudien begonnen, um die Umsetzung des Vorhabens an besagtem Ort zu prüfen.



Insofern konnten sich die zuständigen Minister Bausch und Meisch auch nicht über einen möglichen Umzug des aktuellen "Park & Ride Luxemburg-Sud" oder einen hypothetisch zukünftigen Standort aussprechen. Der Park & Ride in Howald ist bereits heute mit seinen 881 Stellplätzen regelmäßig überlastet.

Bekannt ist bereits, dass unweit des "Park & Ride Sud" ein weiterer „Park & Ride" beim neuen Stadion in Cloche d'Or entstehen soll.