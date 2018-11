Die Kontrollstation der Société nationale de contrôle technique (SNCA) zieht von Wilwerwiltz nach Marnach. Am aktuellen Standort soll ein Wohnprojekt entstehen.

Umzug ist beschlossene Sache

In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen und Marco Schank vom 27. August teilt Transport-Minister François Bausch mit, dass die neue Kontrollstation der Société nationale de contrôle technique (SNCT) in Marnach Ende 2019 ihren Betrieb aufnehmen soll. Nach dem Umzug soll der aktuelle Standort in Wilwerwiltz als Wohnraum dienen. Die erforderlichen Schritte wurden eingeleitet.



SNCA zieht 2020 nach Fridhaff um Die Société nationale de circulation automobile (SNCA) will den Kunden aus dem Norden des Landes einen verbesserten Dienst anbieten und wird deshalb ab 2020 eine Zentrale in der Aktivitätszone in Fridhaff eröffnen.

Die Abgeordneten wollten ebenfalls wissen, welche anderen potenziellen Standorte für die Implementierung einer Kontrollstation das Ministerium ins Auge gefasst hat. Konkret fragen sie nach der Möglichkeit, eine Station entlang der N 25 zwischen Heiderscheid und Pommerloch im Nordwesten des Großherzogtums zu errichten. In seiner Antwort geht der Minister nicht auf diesen Vorschlag ein. Darin heißt es allerdings, dass die SNCT plant, sich zukünftig noch in der neuen Gewerbezone auf Fridhaff und in Junglinster niederzulassen.