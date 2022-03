Auf dem Areal würden Schwalben bei der Reproduktion gestört. Eine Abrissgenehmigung würde nicht vorliegen.

Schwalbennester entdeckt

Umweltministerium stoppt Abriss der Ettelbrücker Gare

Das Bahnhofsgebäude in Ettelbrück sollte abgerissen werden: Am Dienstag wurde diese Baustelle aber vom Umweltministerium gestoppt. RTL Radio meldet dies am Dienstagnachmittag.

Grund sei die Präsenz von Schwalbennestern: Die Vögel würden in der Reproduktionszeit gestört werden. Die Abrissarbeiten hatten laut einem Facebookeintrag von Mouvement patrimonial vor sechs Tagen begonnen.

Die Gemeinde Ettelbrück hatte am 23. April 2021 eine Abrissgenehmigung ausgestellt

Das Projekt hatte im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt. Das Bauwerk wurde 1862 offiziell eingeweiht.

