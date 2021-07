Ein einheitliches Design soll der Wiedererkennungswert der Überlandbusse erhöhen.

Umsetzung bis Frühjahr 2022

RGTR-Busse in neuem Look

(str) - Um den Überlandbussen einen besseren Wiedererkennungswert verleihen, hat das Mobilitätsministerium am Montag einen neuen und einheitlichen Look für alle 1.200 Busse des Régime général des transports routiers (RGTR) vorgestellt.

Bislang war es so, dass diese Busse in den jeweiligen Firmenfarben der 34 verschiedenen Busdienstleistungsunternehmen fuhren – was mitunter zu Verwechslungen und zu Verunsicherungen bei den Passagieren führte.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, soll die neue gemeinsame Optik darüber hinaus die einheitliche Qualität der regionalen und grenzüberschreitenden Buslinien unterstreichen und sie besser von anderen Busdiensten und Unternehmen aus dem öffentlichen Transport unterscheiden.

Aber: Auch wenn die Busse einen einheitlichen Look erhalten, wird die Farbgebung jeweiligen Busunternehmens in das neue Design eingebunden.

Seit 2013 habe es Überlegungen zu einem Rebranding gegeben, im Dezember 2019 seien diese dann konkret geworden. Seit Montag fährt der erste Bus im neuen Look. Bis zum Frühjahr 2022 soll die Operation abgeschlossen sein.

Die 1.200 Busse aus dem RGTR-Netzwerk haben im Jahr 2020 rund 70 Millionen Kilometer zurückgelegt.

