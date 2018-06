Das Klima zeigt sich immer mehr von der extremen Seite, ihm gegenüber steht, oft machtlos, der Mensch. Er muss umdenken, sich umstellen.

Juni 2017: Das Thermometer kratzt an der 35-Grad-Marke. Seit Wochen herrscht Dürre, vielerorts wird wegen drohender Brandgefahr das Feuerwerk am Vorabend zum Nationalfeiertag abgesagt. Juni 2018: Das Land wird von schlimmen Unwettern heimgesucht. Sturzfluten, Überschwemmungen, beschädigte Gebäude, zerstörte Straßen und Verkehrschaos sind die Folge.



Zu wenig Wasser in dem einen Jahr, zu viel Wasser auf einmal in dem anderen: Das Wetter schlägt nicht nur Kapriolen, wie man so schön sagt, die Natur zeigt sich immer mehr von ihrer extremen Seite – auch hierzulande ...