Wegen Arbeiten

Umleitung rund um den Kreisverkehr Sandweiler

David THINNES

Seit Februar dieses Jahres wird der Kreisverkehr in Sandweiler in einen Turbokreisverkehr umgebaut: Wegen dieser Baustelle gibt es in diesem Bereich von Donnerstagmorgen 6 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr eine Umleitung.

Aus Sandweiler kommend und in Richtung Rondpoint Robert Schaffner, alias Iergäertchen, ist der Kreisverkehr zugänglich. Aus Richtung Iergäertchen führt die Umleitung über den CR 234.

