Umleitung rund um den Kreisverkehr Sandweiler

Von Montagmorgen bis den darauffolgenden Montag gehen die Arbeiten am Kreisverkehr weiter. Der Verkehr muss umgeleitet werden.

(lm) - Seit Anfang des Jahres wird der Kreisverkehr in Sandweiler in einen Turbokreisverkehr umgebaut. In diesem Zusammenhang kommt es am Montag erneut für eine Woche (bis zum 25. Juli um 6 Uhr) zu Sperrungen und Umleitungen. Ab etwa 9 Uhr morgens wird der Verkehr umgeleitet.

Aus Sandweiler kommend in Richtung Mutfort wird der Verkehr am Montag über die Straßen CR185, CR171 und CR132 umgeleitet. Ab Dienstag bis zum darauffolgenden Montag führt die Umleitung indes über den CR234 und den CR234B in Contern. Der Schwerlastverkehr wird für die Dauer der Arbeiten über die A1 verkehren.

