Am Dienstag werden die Abgeordneten über die Umgehungsstraße von Niederkerschen befinden. Aber nicht alle. Die beiden Sassenheimer Abgeordneten Engel und Asselborn-Bintz wollen dem Votum fernbleiben.

Lokales 4 Min.

Umgehungsstraße von Niederkerschen muss auf Sassenheimer Stimmen verzichten

Nicolas ANEN Heute werden die Abgeordneten über die Gesetzesvorlage zur Umgehungsstraße von Niederkerschen befinden. Aber nicht alle. Die beiden Sassenheimer LSAP-Abgeordneten Georges Engel und Simone Asselborn-Bintz wollen dem Votum fernbleiben. Sie erklären sich.

„Meine Meinung ist bekannt“, sagt der Sassenheimer Député-maire Georges Engel (LSAP) zur Dienstagnachmittag im Parlament festgelegten Abstimmung der Gesetzesvorlage zur Umgehungsstraße von Niederkerschen.



„Der Contournement bringt nichts für den Verkehr im Südwesten“, urteilt er. „Er ist ein Puzzleteil, aber die anderen Puzzlestücke fehlen noch. Man kann das Gesamtbild noch nicht erkennen.“



Die Umgehungsstraße stelle eine punktuelle Lösung für Niederkerschen dar, so Engel und fügt hinzu: „Bis dass auch sie überlastet sein wird.“ Richtung Dippach sei eine weitere Umgehungsstraße angedacht, aber es gebe noch nichts Konkretes dazu und Richtung Petingen gebe es noch keine Lösung.



"Haben alles versucht"



Ähnlich sieht es die Sassenheimer Schöffin Simone Asselborn-Bintz (LSAP), die im April die Nachfolge von Roger Negri (LSAP) im Parlament übernommen hat. Die Gemeindeverantwortlichen aus Sassenheim hätten alles versucht, um die Straße zu vermeiden, sagt sie. Dabei hätten sie auch einiges erreicht.



Simone Asselborn-Bintz ist im April für Roger Negri in das Parlament nachgerückt. Foto: Gerry Huberty

So sieht es auch Georges Engel: „Ohne unseren Einsatz, wäre die Variante 1 nicht verhindert worden. Die wäre viel schlimmer gewesen“, so Engel.



„Es wurde aber noch nicht alles erschöpft“, bedauert Simone Asselborn-Bintz. Gemeint sind damit die Alternativen, die die Sassenheimer Gemeinde im Rahmen ihrer Kampagne, die unter anderem auf TICE-Bussen zu sehen war, vorgeschlagen hatte. „Es kommen ja Maßnahmen, wie das Carsharing zum Beispiel. Nur greift das alles noch nicht“, so Asselborn-Bintz.



"Ich bleibe meiner Linie treu “

„Ich stimme den Contournement nicht mit“, sagen beide Sassenheimer LSAP-Politiker entschlossen. „Nach jahrelanger Opposition gegen das Projekt, kann ich nicht dafür sein. Ich bleibe meiner Linie treu“, so Simone Asselborn-Bintz.



Nur ist es aber so, dass die DP-LSAP-Déi Gréng-Koalition bekanntlich auf 32 von 60 Sitzen im Parlament zählen kann. Bei zwei „Nein“-Stimmen bräuchte sie mindestens eine Stimme der Opposition, um eine Pattsituation zu vermeiden.

Soweit wollen Georges Engel und Simone Asselborn-Bintz es aber nicht kommen lassen. „Wir sind in einer Koalition und ich bin ein Teamplayer“, sagt Engel.



Entsprechend werden sie nicht gegen die Gesetzesvorlage stimmen. Dafür planen die zwei LSAP-Abgeordneten an der Abstimmung zum Gesetzesentwurf heute nicht teilzunehmen. Und sie werden keinem anderen Abgeordneten eine Vollmacht geben, um in ihrem Namen abzustimmen, was theoretisch möglich wäre.

Georges Engel will die Gesetzesvorlage zum Contournement-Projekt nicht mit stimmen. Foto: Caroline Martin

Abstimmung zu 58 statt zu 60



Demnach deutet sich eine Abstimmung mit 58 Abgeordneten an. „Bei 30 von 58 haben wir eine Mehrheit und machen uns nicht abhängig von anderen“, rechnet Georges Engel vor.



„Ein ganz großer Tag für Käerjeng“



Dabei dürfte die blau-rot-grüne Koalition am Dienstag aber wahrscheinlich nicht auf die Stimmen der zwei Sassenheimer Sozialisten angewiesen sein. So antwortet der Député-maire von Käerjeng, Michel Wolter (CSV), mit einen überzeugten „Selbstverständlich!“, auf die Frage, ob seine Partei das Projekt mittragen werde.



Michel Wolter freut sich über die Abstimmung der Gesetzesvorlage zum Contournement von Niederkerschen. Foto: Guy Jallay

Der Dienstag werde „ein ganz großer Tag“ für die Gemeinde Käerjeng und die Region. Denn anders als Georges Engel, ist er davon überzeugt, dass auch die Einwohner der Nachbarortschaften von der Umgehungsstraße profitieren werden.



Mit der Abstimmung heute, werde den Menschen, die täglich in Niederkerschen im Stau stehen, endlich eine Perspektive gegeben. Der Contournement ist immerhin seit 30 Jahren im Gespräch.



"Er wurde uns versprochen"



„Er wurde uns versprochen, als die Collectrice du Sud gebaut wurde“, so Wolter. Und er fügt gleich hinzu: „Wenn die Käerjenger Leute sich damals so aufgeführt hätten wie die Sassenheimer Politiker heute, dann hätten wir heute keine Collectrice. Die hat unsere Gemeinde in zwei geteilt. Dann wären der Contournement von Sassenheim und Ehleringen nie gebaut worden“, sagt er.



Damals sei versprochen worden, die Aktivitätszone anzubinden. „Da fahren täglich 1 500 Busse und Lastwagen ein und aus.“ Heute bräuchten die Einwohner morgens 25 Minuten, um aus der Ortschaft zu kommen.



Reger Verkehr gehört in Niederkerschen zum Landschaftsbild dazu. Foto: Claude Piscitelli

Engel: „Sassenheim hat keinen Streit mit Käerjeng“

Eine erste Sitzung zwischen Vertretern von beiden Gemeinden hat übrigens bereits stattgefunden, um über Kompensierungsmaßnahmen zu sprechen. „Sassenheim hat keinen Streit mit Käerjeng“, sagt Georges Engel, wenn auch die Beziehung mit der Nachbargemeinde angesprochen wird. „Wir sind uns nur in einer Frage nicht einig.“



Auf die Frage, ob die Gemeinde sich auch nach der Abstimmung heute weiter gegen die Umgehungsstraße wehren werde, sagt er, dass dies eine Entscheidung ist, die der Gemeinderat nehmen müsse. Er persönlich sei aber der Meinung, dass es „jetzt gut ist“. So sieht es auch Simone Asselborn-Bintz.



Damit dürften sie einer Meinung mit Michel Wolter sein. Nur formuliert er es etwas anders: „Es ist an der Zeit, mit der kleinkarierten Kirchturmpolitik aufzuhören.“



Wie auf der Grafik erkennbar, ist ein Anschluss an die A13 vorgesehen. Die Straße fährt danach durch den Bobësch Richtung Bahnhof Bascharage-Sanem. Eine Brücke wird die Strecke über den Boulevard J-F Kennedy führen. Danach verläuft sie entlang der Schienen. Erst muss sie über die Gleise, die zur WSA in Sassenheim führen. Danach wird sie erneut über Schienen geleitet, dieses Mal die der Strecke Petingen – Luxemburg. Weiter führt sie entlang der Industriezone, die an die Umgehungsstraße angebunden wird. Schließlich erfolgt der Anschluss an die N5. Grafik: Nachhaltigkeitsministerium