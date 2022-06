An zwei wichtigen Punkten des Straßennetzes wird zwischen Samstagmorgen und Montag gearbeitet.

Am Wochenende

Umgehung von Sandweiler und Pont Buchler gesperrt

(TJ) - Am Wochenende ist die Umgehungsstraße von Sandweiler gesperrt. Grund sind Arbeiten im Rahmen der Neugestaltung des Rond Point Sandweiler. Dieser wird seit einigen Monaten wegen des hohen Verkehrsaufkommens in einen so genannten Turbo-Rond Point umgebaut. Im Klartext bedeutet dies, dass er vergrößert wird und ein Bypass für den Verkehr von Luxemburg nach Contern angelegt wird.

Plan: Ministerium für öffentliche Bauten.

Die Ein- und Ausfahrt in Richtung Umgehungsstraße muss deshalb von Samstag 6 Uhr bis Montag 6 Uhr gesperrt werden, was bedeutet, dass der Verkehr den Umweg über den CR185 und durch den Ortskern von Sandweiler umgeleitet wird.

Im Rahmen der Arbeiten werden ebenfalls Leitungen für eine eventuelle spätere Ampelsteuerung verlegt. Diese ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch kein Thema. Die größten Arbeiten am Verteilerkreis sollen noch vor den Sommerferien abgeschlossen sein.

Pont Buchler auch zu

Auch der Pont Buchler (Verbindung Bahnhof-Bonneweg) in der Hauptstadt ist von Samstag 6 Uhr bis Montag 5 Uhr gesperrt. Hier wird das Wochenende genutzt, um Arbeiten im Rahmen der Trambaustelle zu erledigen. Umleitungen sind ausgeschildert. Trotz des geringeren Verkehrsaufkommens am Samstag und Sonntag wird vor möglichen Staus gewarnt.

