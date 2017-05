(L.E.) - Der Streit zwischen Käerjeng und Sassenheim um den Bau einer Umgehungsstraße von Niederkerschen, gipfelte vor kurzem in einer aufwendigen Medienkampagne. Die wurde auch auf Bussen des Tice – in dem sowohl Niederkerschen als auch Sassenheim Mitglieder sind – gezeigt.



Laut LW-Informationen wurde dies in der vergangenen Bürositzung des Syndikats thematisiert. Im Vorfeld hatte der Bürgermeister von Käerjeng Michel Wolter sich darüber erregt, dass eine Werbeaktion, die sich gegen eine Tice-Gemeinde richte, auf Tice-Bussen ausgetragen würde. Zudem hatte er von einem schlechten Stil gesprochen, weil der Name „Bascharage“ auf den Plakaten durchgestrichen ist.



Kampagnen müssen Tice nun im Vorfeld gezeigt werden



Der Sassenheimer Bürgermeister Georges Engel hatte hingegen betont, dass man sich nicht gegen Käerjeng, sondern gegen die Straße richte.



Tice-Präsident Henri Hinterscheid bestätigte gestern dem LW, dass das Syndikat nun in dieser Sache entschieden hat. Künftig wird es nicht mehr möglich sein, gegen die Interessen einer Mitgliedsgemeinde Werbung zu schalten. „Ich will auch nicht, dass irgendwer rassistische Werbung auf unseren Bussen schaltet“, so Hinterscheid. Bisher habe man da keine Handhabe gehabt. Künftig soll das Tice einen „droit de regard“ haben.



Wieviel der Steuerzahler zahlt, bleibt ein Geheimnis



Was den Preis der Kampagne – die vom Steuerzahler bezahlt wird – angeht, so hüllt sich Georges Engel weiter in Schweigen. Auch wiederholten Presseanfragen wich er aus.



Beim Start der Kampagne hatte er lapidar gesagt, die Kampagne sei preiswerter als der Bau der Umgehungsstraße.