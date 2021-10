Während sich Bürgermeister Edy Mertens enttäuscht zeigt, freut sich sein Amtskollege aus Saeul, dass dort zukünftig Tempo 30 gilt.

Doppelt ausgebremst

Umgehung für Ulflingen rückt in weite Ferne

Weil auch Parlamentarier nicht jeden Tag in jeder Ortschaft die durchfahrenden Autos zählen können, hat der Nordabgeordnete André Bauler (DP) zwei parlamentarische Fragen zur Verkehrssituation in Saeul und Ulflingen gestellt, auf die er rezent Antworten vom Mobilitätsministerium erhalten hat. Während in Saeul eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit bevorsteht, dürfte sich der Baubeginn einer Umgehungsstraße für Ulflingen noch einige Zeit hinziehen.

Edy Mertens, Bürgermeister der Gemeinde Ulflingen, lässt auf Nachfrage hin keinen Zweifel daran, dass er über die Antwort des Mobilitätsministeriums keineswegs erfreut ist. Eigene Messungen der Gemeinde würden nämlich ergeben, dass mehr Fahrzeuge die Ortschaft durchqueren. Außerdem würden viele Lastkraftwagen das herrschende Durchfahrtsverbot wissentlich ignorieren.

Mit 140 Kilometer pro Stunde durch die Ortschaft

Die Gemeinde Ulflingen wolle indes keinen neuen Anlauf für den Bau einer Umgehungsstraße, unternehmen. Die festgehaltene Variante der Umgehung, die in der Prioritätskategorie drei klassiert ist, führt aus Richtung Drinklingen kommend nördlich an Ulflingen vorbei und würde in der Nähe von Asselborn enden.

Der Bürgereister von Saeul, Jean Konsbrück, freut sich derweil, dass im kommenden Jahr in der Ortsdurchfahrt von Saeul zwei Tempo-30-Zonen eingerichtet werden sollen. Dies sei gerade bei der Grundschule dringend notwendig, wo dort in der Vergangenheit doch teils eine Spitzengeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde gemessen worden sei.

Mangelhafte Anbindung an A7 kritisiert

Die vom Ministerium angegebene Zahl von 3.671 Fahrzeugen, die Saeul täglich durchqueren, hält Konsbrück für untertrieben. Die hohe Verkehrsbelastung führt er unter anderem auf den fehlerhaften Zugang zur A 7 zurück.

Wie ein Dorf sich gegen Temposünder wehren will „Wir wollen mehr Radare“, so lautet die Forderung vieler Einwohner von Saeul. Ob die Geräte aufgestellt werden, ist noch nicht entschieden.

Die Einrichtung eines Pendlerparkplatzes im Eingang von Saeul aus Richtung Schwebach kommend begrüßt Konsbrück zwar, er kritisiert aber gleichzeitig, dass eine Unterführung aus Kostengründen verworfen wurde und somit die Sicherheit der Fußgänger, gerade jene der Kinder, nicht garantiert sei.

