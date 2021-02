Umgang mit minderjährigen Straftätern: "Keen Eizi, eizi"

Die Justizbehörden setzen bei minderjährigen Straftätern andere Schwerpunkte als bei Erwachsenen. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich nicht für ihre Taten verantworten müssen.

Am Anfang steht ein Streit. Worum es geht, ist Gegenstand von Ermittlungen. Dem Vernehmen nach handelt es sich aber um eine Kleinigkeit – um nichts, was das, was kommt, in irgendeiner Form erklären kann. Mit einer Stichwaffe wird der 18-Jährige im Cour du couvent in Bonneweg im Zuge der Auseinandersetzung angegriffen. Die Verletzungen sind tödlich. Kurze Zeit später werden zwei junge Männer festgenommen. Sie sind minderjährig, 15 und 17 Jahre alt …

Wären die dringend Tatverdächtigen bereits volljährig, wäre der Weg bei der Strafverfolgung relativ klar gezeichnet ...