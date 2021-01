Umfrage zu sozialem Zusammenhalt im Müllerthal

In diesen Tagen bekommen die Haushalte im Müllerthal einen Teilnahmebogen für eine Umfrage zugeschickt. Sie dient einer Studie der MEC asbl, die Vereinsamung und Defizite bei sozialen Angeboten aufdecken soll.

Wie zufrieden sind die Bewohner der Region Müllerthal mit ihren Lebensumständen? In einer Umfrage will das „Mouvement pour l'égalité des chances“ (MEC) dem Miteinander in den zwölf Gemeinden auf die Spur kommen.

Wenn die 11 500 Haushalte der Region Müllerthal in den kommenden Tagen ein Anschreiben mit einem Teilnahmecode in ihrem Briefkasten finden, heißt das, dass sie um ihre Meinung gefragt werden ...