Mit der Installation der definitiven Ampelanlagen beginnt die letzte Etappe des Umbaus.

Lokales 4 2 Min.

Umbau Iergäertchen fast abgeschlossen

Jeff WILTZIUS Letzte Runde: Mit der Installation der definitiven Ampelanlagen beginnt die letzte Etappe des Umbaus am Rond-Point Robert Schaffner.

Eine der größten Straßenbaustellen im Land neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Am Rond-Point Robert Schaffner, besser bekannt als Iergäertchen, sind nämlich die Umbauarbeiten zum Turbokreisel so weit abgeschlossen.

Lediglich die Arbeiten an den Kabeln für die neuen definitiven Ampelanlagen müssen noch abgeschlossen werden. Dies teilt der Pressesprecher der Straßenbauverwaltung, Ralph Di Marco, dem "Luxemburger Wort" auf Nachfrage mit. Soweit das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten bis spätestens Mitte April beendet sein.

Mit der Inbetriebnahme der definitiven Ampelanlagen wird der Turbokreisel erstmals so funktionieren wie geplant: Die Ampeln an sämtlichen Einfahrten regeln dann die verschiedenen Verkehrsströme und beeinflussen diese dann auch falls nötig.

Bereits in den vergangenen Monaten erhielten die Verkehrsteilnehmer einen Vorgeschmack darauf, wie der Kreisel mit Ampeln funktioniert. Da es zu Beginn der Arbeiten zu erheblichen Verkehrsproblemen kam, waren nämlich provisorische Ampeln installiert worden.

4.200 Fahrzeuge pro Stunde

Der Iergärtchen ist einer der Hauptverkehrsknotenpunkte am Rande der Hauptstadt. In den Spitzenzeiten werden aus Richtung Luxemburg, Sandweiler, Findel und der Autobahn A 1 rund 4.200 Fahrzeuge in der Stunde im Kreisverkehr gezählt. Gerade zu den Stoßzeiten war ein schnelles Durchkommen im Iergäertchen in der Vergangenheit kaum mehr möglich.

Dazu bildeten sich insbesondere im Berufsverkehr oft lange Staus vor den Einfahrten, oder es kam zu gefährlichen Situationen im Kreisel.

Vom Irrgarten zum Turbokreisel Mit der Inbetriebnahme des Rond-Point Robert Schaffner im Januar 1992 wurde ein gefährlicher Verkehrsknotenpunkt entlastet. Heute reicht dies allein nicht mehr aus.

Mit der Umgestaltung zum Turbokreisverkehr, die im Februar 2018 begann, soll der Verkehr in dem Bereich nun flüssiger werden. Genau wie bereits im Rond-Point Serra in Kirchberg müssen sich dann die Verkehrsteilnehmer, nach der Inbetriebnahme der Ampelanlage, bereits vor der Einfahrt in den Kreisverkehr in jene Fahrbahn einfädeln, die in die gewünschte Richtung führt.

Auf die Verkehrsteilnehmer kommen damit einige Neuerungen zu, an die sie sich in der Anfangsphase gewöhnen müssen.

Verwirrte Fahrer

Ähnlich war es auch im Jahr 1992, als der Kreisverkehr Robert Schaffner eröffnet wurde.

Denn damals mussten sich die Autofahrer ebenfalls erst einmal an die neue Situation gewöhnen. In Zeitungsartikeln aus der Zeit wurde unter anderem geraten, "dass Fahrer, die den Kreisel nicht an der nächsten Ausfahrt verlassen, eine der beiden linken Fahrbahnen nutzen sollen".

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Der Iergärtchen ist einer der Hauptverkehrsknotenpunkte am Rande der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Iergärtchen ist einer der Hauptverkehrsknotenpunkte am Rande der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty Der Iergärtchen ist einer der Hauptverkehrsknotenpunkte am Rande der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty Der Iergärtchen ist einer der Hauptverkehrsknotenpunkte am Rande der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty Der Iergärtchen ist einer der Hauptverkehrsknotenpunkte am Rande der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty

Das „Luxemburger Wort“ betitelte einen Artikel am 24. Januar 1992: "Verirrt am Irrgarten?". Damals schrieb der Autor: "Manch einer hatte in den ersten Tagen seit der Inbetriebnahme des Kreisverkehrs seine liebe Mühe, sich in dem 480 Meter langen Rund zurechtzufinden und sein Gefährt auf der richtigen Spur dem gewünschten Ziel entgegenzusteuern."

Kostenpunkt: 9,9 Millionen Euro

Insgesamt kostet der Umbau des Rond-Point Robert Schaffner zu einem Turbo-Rond-Point rund 9,9 Millionen Euro.

Für die Vergrößerung der Kreiseleinfahrten und zur Installation der Ampelanlagen wurden insgesamt 935 Quadratmeter an jungen Waldflächen sowie 2.038 Quadratmeter Buchenhaine entfernt. Während der letzten Etappe des Umbaus dürfte es in den kommenden Monaten zu keinen größeren Straßensperrungen im Kreisverkehr mehr kommen, so Ralph Di Marco weiter.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.