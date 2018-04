Um künftig Landwirte und Winzer besser vor Frostschäden zu schützen, hat Agrimeteo nun einen neuen Warndienst eingerichtet.

Um Ernte vor Frost zu schützen

Steve Remesch Um künftig Landwirte und Winzer besser vor Frostschäden zu schützen, hat Agrimeteo nun einen neuen Warndienst eingerichtet.

Der Frost in den Nächten um den 20. April hat Winzern sowie Obst- und Gemüsebauern im vergangenen Jahr heftig zugesetzt. Die niedrigen Temperaturen führten in einigen Obstplantagen zu völligem Ernteausfall und zu teils schweren Einbußen im Weinbau. Um dem in Zukunft vorzubeugen hat der Wetterdienst der technischen Abteilung des Landwirtschaftsministeriums einen neuen, kostenlosen Warndienst eingerichtet.



Warnung per E-Mail und SMS



Aus einem Messnetz von 30 Wetterstationen können registrierte Nutzer auf der Webseite agrimeteo.lu sich für eine Warnmeldung per E-Mail einschreiben, die dann ab einer gewünschten Temperaturschwelle verschickt. An Landwirte wird diese Mitteilung auch per SMS verschickt. Die Warnungen sind an Luft- und Feuchttemperatur sowie an den Taupunkt in zwei Metern Höhe gekoppelt.



Rechtzeitig gewarnt, können Bauern und Winzer dann Maßnahmen ergreifen, um Frostschäden vorzubeugen oder sie zumindest zu mindern. Wie das Landwirtschaftsministerium erklärt, reicht es nämlich oftmals bei Frostgefahr, eine Benetzung einzuleiten oder Kulturen mit Flies abzudecken. Im Weinbau erweisen sich Luftumwälzungen wie etwa mit einem Windrad als hilfreich.