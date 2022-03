Am Bahnhof in Ulflingen soll bis 2024 ein Parkhaus errichtet werden. Ein Ausweichparkplatz am Fußballfeld ist geplant.

Ulflingen: Parkhaus am Bahnhof entsteht

