Ulflingen: Neuer Glanz für alte Orgel

Aus dem 17. Jahrhundert stammend, besitzt Ulflingen die älteste Orgel des Landes. Jetzt wurde das historische Instrument generalüberholt.

Der Testlauf ist bestanden: Bachs Toccata und Fuge in d-Moll, die Organist Michael Schneider ihr spontan abverlangt, lässt die altehrwürdige Barockorgel auf der Empore in voller Pracht erschallen. Es sind fürwahr die Klänge einer Königin, ist die gerade umfassend überholte Orgel in der historischen Franziskanerkirche von Ulflingen doch immerhin die älteste des Landes.

Die Erfrischungskur, die man der betagten Dame in den zurückliegenden Monaten gegönnt hatte, scheint sich jedenfalls gelohnt zu haben, wie auch André Pletsch als Vorsitzender der lokalen Amis de l'Orgue befindet ...