Ukraine-Wahl: Politik-Neuling Selenski laut Prognosen in Führung

Noch gibt es keine konkreten Resultate bei den Wahlen in der Ukraine. Aber die ersten Zeichen stehen gut für den Schauspieler Wladimir Selenski.

(dpa) – Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine ist der Schauspieler und Politik-Neuling Wladimir Selenski Prognosen zufolge mit rund 30 Prozent der Stimmen als Sieger aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen. In dem Krisenland kommt es zur Stichwahl voraussichtlich mit Amtsinhaber Petro Poroschenko, wie am Sonntag aus Wahlnachbefragungen mehrerer Institute in Kiew hervorging.



Wladimir Selenski sieht sich auf einem guten Weg ins mächtigste Amt des in die EU strebenden Landes. „Das ist nur der erste Schritt zum großen Erfolg“, sagte der 41-Jährige am Sonntag in Kiew nach Schließung der Wahllokale. Er dankte seinen Wählern.



Es wird erwartet, dass es in der Ex-Sowjetrepublik in drei Wochen am Ostersonntag (21. April) zu einer Stichwahl mit Amtsinhaber Petro Poroschenko kommt. Prognosen sahen Poroschenko bei rund 18 Prozent. Selenski sagte, er wolle als unabhängiger Kandidat weitermachen. „Wir wollen uns mit niemandem zusammentun und haben keine Verhandlungen dazu geführt“, sagte er. Insgesamt waren 39 Kandidaten angetreten - so viele wie noch nie bei einer Präsidentenwahl in der Ukraine.