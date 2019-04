Petro Poroschenko erleidet in der Ukraine eine Wahlschlappe: Der Komiker Wolodymyr Selenskyj wird wohl neuer Präsident.

Ukraine-Wahl: Komiker Selenskyj laut Prognosen neuer Präsident

Petro Poroschenko erleidet in der Ukraine eine Wahlschlappe: Der Komiker Wolodymyr Selenskyj wird wohl neuer Präsident.

(dpa) – Der Schauspieler Wolodymyr Selenskyj hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der krisengeschüttelten Ukraine laut Prognosen klar gewonnen. Der prowestliche 41-Jährige kann mit rund 73 Prozent der Stimmen rechnen, wie ukrainische Fernsehsender am Sonntag unter Berufung auf mehrere Meinungsforschungsinstitute in Kiew berichteten.

Amtsinhaber Petro Poroschenko droht damit eine Niederlage nach fünf Jahren an der Macht. Er räumte seine Niederlage ein und gratulierte seinem Herausforderer Wolodymyr Selenskyj zum Sieg. „So gehört es sich. So ist es in demokratischen Ländern üblich“, sagte Poroschenko vor seinen Anhängern. Zugleich betonte er: „Ich werde weiter in der Politik bleiben und für die Ukraine kämpfen“. Der 53-Jährige rief seinen Anhängern zu, niemals aufzugeben.

Die Partei Poroschenkos hatte zuvor erklärt, nun die Parlamentswahl im Oktober in den Blick zu nehmen. „Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um das Land zu verteidigen“, sagte Poroschenko. Er warnte immer wieder vor einer russischen Aggression gegen sein Land. Er werde nun das Amt verlassen, aber den Kampf nicht aufgeben. „Der neue Präsident wird eine starke Opposition haben, eine sehr starke“, meinte er kämpferisch.

Gang zur Urne



Am Tag der Präsidentenwahl hatte sich Wolodymyr Selenskyj wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld eingefangen. Weil er im Wahllokal in Kiew seinen Stimmzettel mit dem Kreuz neben seinem Namen demonstrativ in die Kamera hielt, verhängte die Polizei eine Strafe, wie sein Wahlkampfteam selbst mitteilte.



Stichwahl um Präsidentenamt in der Ukraine begonnen - Selensky ist Favorit Petro Poroschenko war vor fünf Jahren als Hoffnungsträger ins höchste Staatsamt in der verarmten Ukraine gewählt worden. Nach einer brutalen Kampagne droht dem Oligarchen nun eine Wahlschlappe.

Die Uniformierten kamen am Sonntag in den Stab von Selenskyj, um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Die genaue Höhe des Bußgeldes war zunächst nicht bekannt. Sie dürfte nach Angaben von Juristen bei umgerechnet höchstens 28 Euro liegen. Selenskyjs Team versuchte, der Panne Positives abzugewinnen: „Neuer Präsident – neue Regeln. Alle müssen nach dem Gesetz leben!“, schrieb Selenskyjs Wahlkampfleiter Dmitri Rasumkow bei Facebook.



Er nannte den Komiker schon Präsident, obwohl die Abstimmung noch lief. Selenskyj erklärte später, er habe auf eine Bitte von Journalisten den Wahlzettel gezeigt. Damit verstieß er nach Behördenangaben gegen das Agitationsverbot am Wahltag. „Gesetz ist Gesetz“, sagte er.