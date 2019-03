Den Tätern des spektakulären Raubüberfalls auf ein Schmuckgeschäft in Luxemburg-Stadt wird nicht in Luxemburg der Prozess gemacht.

Uhrenräuber kommen in Frankreich vor Gericht

(m.r./str) - Die sechs mutmaßlichen Täter des Raubüberfalls auf ein Uhrengeschäft in der Hauptstadt am 20. März 2018 werden nicht in Luxemburg vor Gericht gestellt. Dies teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Den Tätern wird demnach in Lyon (F) der Prozess gemacht.

Die Entscheidung ist wenig überraschend: Denn der Großteil der Tatvorwürfe spielte sich in Frankreich ab. Zwei Männer waren an jenem Dienstag in das Uhrengeschäft in der Oberstadt eingedrungen. Dabei gaben sie einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe ab und verletzten einen Angestellten mit einem Elektroschocker. Die Täter erbeuteten Medienberichten zufolge Uhren im Wert von mehr als 700.000 Euro.

Flucht in gestohlenem Auto

Ein dritter Mann wartete mit einem Schnellfeuergewehr bewaffnet im Fluchtwagen. Mit einem in Lyon gestohlenen schwarzen Renault Mégane fuhren sie nach Hollerich, wo sie in einem Hinterhof von einem dunkelgrünen BMW-Kombi aufgenommen wurden.

Wie sich herausstellte, hatte die Kriminalpolizei aus Lyon die Bande bereits seit zwei Monaten im Visier. Als die Meldung über den Raub in Luxemburg einging, wurde eine Observierung eingeleitet. Dabei verfolgten Ermittler einen Wagen mit zwei Verdächtigen bis zu einem Autobahnrastplatz, wo diese sich mit den Räubern im grünen BMW trafen.



Geiselnahme bei Lyon

Bei der späteren Festnahme kam es zu einer Verfolgungsjagd, die schließlich mit einer Geiselnahme in einem Vorort von Lyon endete. Die vier Täter aus Luxemburg und ihre beiden Komplizen wurden inhaftiert.

Zwei Wochen nach der Festnahme gelang einem der Tatverdächtigen kurz die Flucht aus dem Untersuchungsgefängnis. Binnen 30 Minuten wurde er aber wieder verhaftet.