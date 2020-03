Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr steuerten Unbekannte einen Lieferwagen ins Schaufenster eines Ladens in der Oberstadt.

Uhrengeschäft in der Rue Phillipe II. überfallen

(mth/DL) - Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr haben Unbekannte versucht, ein Uhrengeschäft in der Rue Philippe II. in der Hauptstadt zu überfallen. Mit einem Lieferwagen waren sie rückwärts in das Schaufenster des Geschäfts gefahren.

Die Polizei berichtet von einem "versuchten" Überfall. Foto: Chris Karaba

Die Polizei meldet, dass zwei Täter vermutlich auf Fahrrädern in Richtung Avenue Emile Reuter geflüchtet seien. Die beiden Männer sind etwa 1,80 Meter groß und tragen schwarze Kleidung.

Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Wer Hinweise zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort hat, soll die Polizei unter der Notrufnummer 113 verständigen.

Bei dem Zwischenfall wurde ersten Erkenntnissen nach niemand verletzt.

Die Polizei war an der Kreuzung Rue Philippe II. mit der Rue Notre-Dame im Einsatz. Foto: LW