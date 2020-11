In den vergangenen Tagen wurden zwei Personen Opfer von Diebstählen. Die Täter hatten es auf Armbanduhren abgesehen.

Uhrendiebe schlagen zu

(m.r.) - Gegen 18 Uhr wurde am Sonntag ein Passant in der Rue Large in der Hauptstadt von zwei jungen Männern überfallen. Sie entkamen mit seiner Armbanduhr. Einer der Männer lenkte das Opfer gegen 18 Uhr ab, indem er den Passanten überschwänglich begrüßte. Daraufhin rissen sie die Uhr vom Handgelenk und flüchteten in Richtung Fëschmaart.

Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und haben eine dunkle Hautfarbe. Einer von ihnen ist von stämmiger Statur und trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und weiße Kopfhörer. Der zweite ist dünn und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Die Dienststelle Luxemburg nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen ( 244 401 000 oder per E-Mail police.luxembourg@police.etat.lu).

Diebstahlversuch am Freitag

Bereits am Freitag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Eine Gruppe junger Männer versuchte, einem Passanten gegen 21.20 Uhr seine Uhr zu entreißen. Das Opfer setzte sich zur Wehr, er erlitt leichte Verletzungen und die Uhr wurde beschädigt. Der Mann wurde später in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizei zufolge ist der Haupttäter zwischen 18 und 22 Jahre alt. Er hat einen dunklen Teint und kurzes Haar. Er trug einen grauen Nike-Pullover und eine schwarze Hose. Auch im Zusammenhang mit diesem Vorfall nimmt die Dienststelle Luxemburg Hinweise entgegen.

