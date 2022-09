Der autonome Bus, der seit einem Jahr in der Rue de l'Alzette hin und her pendelt, weitet sein Angebot ab Montag aus.

Lokales 3 Min.

Selbstfahrender Bus

Uelzecht Mobil in Esch fährt jetzt länger

Der Shuttlebus, der in Esch/Alzette seit einem Jahr den Brillplatz mit dem Rathausplatz verbindet, erweitert ab kommenden Montag seine Fahrzeit. Dann kann er bis 21 Uhr genutzt werden - bei individueller Buchung.

Bisher war der Pendelbus in der Rue de l'Alzette von 11 bis 18 Uhr unterwegs. Wer den Bus auch nach 18 Uhr nutzen möchte, kann ab Montag mit der entsprechenden App auf dem Handy den Bus für eine bestimmte Uhrzeit reservieren, dieser kommt dann zu vereinbarter Zeit an den vereinbarten Einstiegsort. Auch dieses Angebot bleibt gratis.

Das erklärte Bürgermeister Georges Mischo (CSV) am Freitag im Beisein von Vertretern der Sales-Lentz-Gruppe, da das Busunternehmen das Fahrzeug betreibt. Die Haltestellen bleiben bei dem erweiterten Service dieselben, wie auch tagsüber. Zustiegsmöglichkeiten gibt es an vier Haltestellen in der Alzettestraße: beim Brillplatz, dem Rathausplatz und an den Kreuzungen mit der Rue du X Septembre und der Avenue de la Gare.

So sieht die App in Benutzung aus, die ab kommenden Montag freigeschaltet ist. Screenshot

Insbesondere Restaurantbesitzern in der Rue du Brill soll dieses Angebot zugutekommen, damit auch nach Ladenschluss die Einkaufsstraße belebt bleibt und die gastronomischen Einrichtungen im unteren Teil der Rue de l'Alzette besucht werden - eben auch von Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zum Beispiel ältere Leute. Auch ein Theaterbesuch sei somit leichter.

Begleitperson muss mitfahren

So könne der Nutzer mittels der App eine der vier Haltestellen auf der Rue de l'Alzette festlegen, zu der der Busshuttle zur gewünschten Uhrzeit - zwischen 18 uhr 21 Uhr - hinkommt.

Der Bus fährt dann zur eingetragenen Zielhaltestelle. So könnten nun auch Menschen, die sich den Weg auf der längsten Fußgängerstraße des Landes bisher nicht zumuten wollten, in Zukunft bequem zu einem Abendessen in einem Restaurant aufbrechen.

Von den Einzelhändlern oberhalb der Rue de l'Alzette habe der Bürgermeister positive Rückmeldungen erhalten, deshalb wolle man nun auch die Restaurants von dem Busshutlle profitieren lassen. „Mir haben ältere Leute erzählt, dass sie nun endlich mal ans andere Ende der Rue de l'Alzette kommen.“ Ziel sei es, „dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität durch den zusätzlichen Abendservice weniger Umwege machen müssen“, so Mischo.

Screenshot

Insgesamt elf Personen passen in den Pendelbus, an dessen Steuer zwar niemand sitzt, in dem aber eine Begleitperson mitfährt. „Das schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, ein komplett autonomes Fahrzeug ist derzeit noch nicht erlaubt“, erklärt Lucien Malano, der als Ingenieur die Gemeinde berät.

Auch die örtliche Beschränkung des Uelzecht Mobils auf die Rue de l'Alzette hänge mit der derzeitigen Autorisierung seitens des Ministeriums zusammen.

Das Uelzecht Mobil, das seit einem Jahr in Esch (fast) selbstständig unterwegs ist, sei von den Eschern gut angenommen worden. „Anfangs waren die Leute skeptisch, wir mussten technisch auch noch das Ein oder Andere nachbessern“, so Mischo. „Zu Beginn bremste das Mobil etwas zu abrupt, wenn ein Passant oder Lieferwagen in Busnähe kamen.“ Mittlerweile sei der Bremsvorgang geschmeidiger.

Unfallfreies Jahr

Bis Ende August hätten 9.200 Menschen den Bus genutzt. „Wenn ich also mit 10.000 Passanten pro Jahr rechnen kann, ist das schon ein guter Anfang“, so Mischo. „Das sind etwa 35 Leute pro Tag, aber da ist auch noch Luft nach oben.“





Zu Unfällen sei es in den vergangenen zwölf Monaten nicht gekommen.

Die Testphase soll bis Ende dieses Jahres laufen. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir mit dem Schöffenrat zu einer positiven Abstimmung zum Uelzecht Mobil über das Jahr 2022 hinaus kommen werden“, glaubt der Bürgermeister.

Die Kosten für den Bus belaufen sich auf 90.000 Euro pro Jahr, ein Drittel wird von der EU beigesteuert. Für die Stadt Esch ergeben sich 5.000 Euro pro Monat.



Die App wird für Android und Apple ab Montag freigeschaltet (Android-Nutzer können die App bereits ab sofort herunterladen). Den Link zur App finden Sie hier.



