Von Jacques Ganser



Zum zweiten Mal bereits übt die FARN, die „Force d'action rapide du Nucléaire“, in Cattenom den Ernstfall. Der FARN wurde als Folge des Atomunfalls im japanischem Fukushima auf Initiative des damaligen französischen Premierministers François Fillon gegründet. Es handelt sich um eine Spezialeinheit aus 300 EDF-Mitarbeitern und Nuklearspezialisten. Viele davon entstammen dem Militär oder dem Zivilschutz. Der FARN, der an vier Orten in Frankreich stationiert ist, soll innerhalb kürzester Zeit das verhindern, was in der Zentrale von Fukushima passiert ist: Der Ausfall der Pumpen und der Kühlung und damit eine mögliche Kernfusion.



„Nein, es handelt sich nicht um Liquidatoren,“ stellt der Leiter der Atomzentrale in Cattenom Thierry Rosso sofort fest. Das Bild der nach wenigen Minuten zu Tode verstrahlten Säuberer aus Tschernobyl ist eines, das nicht wirklich zur Atomwerbung beiträgt. “ Es handelt sich um gut ausgebildete Mitarbeiter der EDF, welche im Notfall geplant und gezielt vorgehen. Sie bilden neben den vier bestehenden Sicherheitsnetzen ein weiteres fünftes, das wir hoffentlich nie brauchen werden“, so Rosso.

"Sehr unwahrscheinlicher Fall"

„Im sehr unwahrscheinlichen Fall einer größeren Naturkatastrophe sollen Personal und Material innerhalb von 12 Stunden vor Ort sein“, so Pierre Eymond, Direktor des FARN über die Funktionsphilosophie der Truppe. „Dies gilt insbesondere, wenn die komplette Infrastruktur durch Erdbeben oder Überschwemmung zerstört ist. Die Leute des FARN sollen dann innerhalb von 24 Stunden sicherstellen, dass die Zentrale mit Strom, Kühlwasser und Druckluft versorgt wird.“



Dem Spezialtrupp stehen dazu geländegängige Lastwagen mit Kompressoren, Stromaggregaten und Pumpen zur Verfügung. Weiter können ein Hubschrauber sowie diverse Boote eingesetzt werden, um im Falle einer Katastrophe bis zum Unglücksort vorzudringen.



Im „Basislager“ in einigen Kilometern Entfernung zur Atomzentrale funktioniert das Gehirn der Einsatztruppe: Die Einsatzzentrale verfügt über modernste Kommunikationsmittel um die Hilfe zu koordinieren. Auch die Versorgung mit Wasser, Lebensmittel und Brennstoff ist für einige Tage komplett gesichert. In einem speziell ausgerüsteten Zelt können leicht verstrahlte Mitarbeiter dekontaminiert werden.

Luft, Wasser, Strom



Die Übung selbst hat drei Schwerpunkte: Versorgung der Zentrale mit Pressluft, Strom und Wasser. Mit speziellen Flachbooten wurde das Material über den angrenzenden Stausee des Mirgenbach transportiert. Für den Stromanschluss sorgen Generatoren: sie werden über speziell angebrachte Schnittstellen mit der Steuerungszentrale der Reaktoren verbunden. „Damit wird gesichert, dass die Schaltzentrale unter Strom steht und die Kühlpumpen funktionieren“, so Eymond. Schließlich wird im dritten Teil der Übung über spezielle Schläuche die Kühlwasserversorgung der Reaktoren sichergestellt.

Die Übung als solche verlief denn auch erfolgreich. Ist die Anlage stabilisiert und die Kühlung gesichert, ist die Aufgabe des FARN abgeschlossen. „Nach spätestens vier Tagen ist für uns Schluss, dann übernehmen andere, reguläre Teams“, so Eymond.