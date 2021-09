Im Schatten von Fukushima

Cattenom probt den Ernstfall mit einer Sondereinsatztruppe für Nuklearkatastrophen.

Am 11. März 2011 bebt vor der japanischen Ostküste mitten im Meer die Erde. Die Magnitude von 9,1 ist bereits zerstörerisch, doch die Tsunami-Flutwelle, die kurze Zeit später das Festland treffen wird, stellt das noch weit in den Schatten. Mehr als 19.500 Menschen sterben, mehr als 2.500 gelten weiter als vermisst.

Mitten im Zerstörungsgebiet und direkt an der Küstenlinie befindet sich das Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi, das durch die darauffolgende Nuklearkatastrophe in die Geschichte eingehen wird. Drei der sechs Reaktoren schalten sich wegen der Erdstöße gleich automatisch ab.

Das Beben richtet erhebliche Schäden an und zerstört auch die externe Stromversorgung. Dazu kommt: Das Tsunami-Warnsystem der Anlage ist ausgeschaltet und die Sicherungsmauern zum Meer hin sind nur drei, anstatt wie vorgeschrieben fünf, Meter hoch. Die Reaktoren werden von Tsunamiwellen überschwemmt. Notstromversorgung und Kühlung fallen aus und es folgen Kernschmelzen und Wasserstoffexplosionen.

Menschgemachte Katastrophe als Übungsvorlage

Tagelang gelangen erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre. Mangelnde Vorkehrungen und falsche Reaktionen machen aus dem Naturereignis im Rückblick eine menschgemachte Katastrophe.

Der Zugang zum Kernkraftwerk ist im Katastrophenszenario nur über den Wasserweg möglich. Foto: Steve Remesch

Es ist der gewaltigste Warnschuss für die weltweite Kernenergie seit Tschernobyl 25 Jahre zuvor. Die Dreifachkatastrophe setzt neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, vor denen man sich auch im Kernkraftwerk Cattenom – in Frankreich, knapp zehn Kilometer von der Luxemburger Grenze, aber weit von Weltmeeren und im Prinzip auch von Erdbebengebieten entfernt – in Acht nimmt.

Wie effizient die seit 2011 ergriffenen Maßnahmen (siehe Kasten unten) tatsächlich sind, wird seit gestern in Cattenom bei einer Katastrophensimulation geprüft. Zum dritten Mal seit der Gründung der schnellen Eingreiftruppe Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) des Betreibers Electricité de France (EDF). Und bei dieser Übung sind auch Pressevertreter zugelassen.

Die Botschaft, die auf diesem Weg hinausgetragen werden soll, ist klar: Französische Nuklearzentralen sind sicher, robust und nachhaltig. Und wenn es doch zu dem kommen sollte, was die Verantwortlichen als „Aggression climatique“ bezeichnen, ist man gut vorbereitet – so der Tenor. Wie gut, das kann erst der Katastrophenfall beweisen, den es tunlichst zu vermeiden gilt.

Mehrere Post-Fukushima-Maßnahmen sind auf den ersten Blick zu erkennen. Für jeden Reaktor wurde etwa ein neue leistungsstarker und massiv abgesicherter Dieselgenerator (Gebäude mit blauen Elementen) errichtet. Foto: Steve Remesch

Das Szenario für die Übung ist eng an Fukushima angelehnt: Cattenoms Reaktor 3 wird durch ein Erdbeben schwer beschädigt, die Wasser- und Stromversorgung ist unterbrochen. Es gibt größere Lecks. Die Reaktorkühlung ist bedroht. Und auch Reaktor 2 ist getroffen, wenn auch weniger schwer. Im bildlichen Sinn brennt es demnach an mehr als einer Stelle. Und der Zugang zum Gelände ist zudem ausschließlich über Wasserweg, den Lac du Mirgenbach, möglich.

Während die erste Reaktion durch Ortskräfte erfolgt, kommt dann die nach Fukushima gegründete – und eigenen Angaben zufolge weltweit einzigartige – schnelle Eingreiftruppe FARN zum Einsatz. Diese setzt sich aus rund 300 EDF-Mitarbeitern aus dem Nuklearbereich und aus allen Spezialisierungsebenen zusammen. Die Mitglieder sind im Alltag zu 50 Prozent ihrem Arbeitsplatz zugeteilt und zu 50 Prozent der FARN.

Nach einer dreiköpfigen Vorhut, die zwei Stunden nach einem Alarm mobilisiert ist, bricht jeweils eine Fahrzeugkolonne mit 14 Einsatzkräften aus den vier strategisch platzierten Einsatzzentren in Frankreich aus. Binnen 24 Stunden soll die erste Gruppe dann vor Ort im Einsatz sein – autark, mit eigenem Gerät, Logistik, Kommunikation und Versorgung.

Reaktorsicherheit geht nur über Wasser-, Strom- und Luftzufuhr

Zunächst gilt es, die Lage vor Ort zu bewerten. Dann wird 20 bis 30 Kilometer vom Einsatzort entfernt eine mobile Basis eingerichtet, von der aus der Einsatz koordiniert und ausgeführt wird. Zwölf Stunden nach der ersten Kolonne bricht eine zweite zur Ablösung auf. An der Übung in Cattenom sind 65 FARN-Einsatzkräfte beteiligt und 20 andere EDF-Mitarbeiter, um das Szenario abzuwickeln.

„Nicht nur das Material muss aufeinander abgestimmt sein, sondern auch die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter der Anlage", sagt der beigeordnete Direktor des Kernkraftwerks, Jérôme Le Saint. Foto: Steve Remesch

„Vorrangig geht es darum, die Strom-, Wasser- und Pressluftversorgung der Reaktoren nach einem Unfall sicherzustellen. Dann darum, das auch dauerhaft und nachhaltig zu gewährleisten“, erklärt FARN-Übungsleiter Thierry Hugony. Denn alle drei Elemente braucht es, um die Kühlung eines Reaktors sicherzustellen – sprich, eine Kernschmelze zu verhindern. Dabei bleibt die Leitung des Kernkraftwerks stets bei dessen Direktion. Die FARN ist ausschließlich unterstützende Kraft mit spezialisierten Kräften und leistungsfähigem Material.

Um die Übung zu erleichtern, liegt das Einsatzzentrum nur wenige Kilometer entfernt, am örtlichen Moselanleger. Statt einer Zeltstadt wurde nur das Kommandozelt aufgerichtet, mitsamt eigener Satellitenkommunikationsanlage. Aber ansonsten wird bei Simulation dringlich auf realitätsgetreue Bedingungen geachtet.

Im Ernstfall 20 bis 30 Kilometer vom Einsatzort entfernt befindet sich die Einsatzzentrale der FARN. Foto: Steve Remesch

Die Zufahrt zum Einsatzort erfolgt ausschließlich auf dem Wasserweg, für Mensch und Material auf Booten und Flößen. Und auch der Nachschub etwa mit Treibstoff wird nur so überbrückt. Auf der Anlage werden Pumpen für Luft- und Wasserzufuhr aufgebaut. Die Schläuche führen zum Mirgenbachsee, könnten bei Bedarf aber auch über Kilometer bis zur Mosel vorgelegt werden. Zudem werden leistungsstarke Stromgeneratoren in Stellung gebracht, und, – was sich im Katastrophenfall durchaus als schwierig erweisen kann – dem Szenario entsprechend angeschlossen.

„Das ist auch eines der wichtigsten Ziele der Übung“, bekräftigt der beigeordnete Direktor des Kernkraftwerks, Jérôme Le Saint. „Nicht nur das Material muss aufeinander abgestimmt sein, sondern auch die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter der Anlage. Und beides funktioniert, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, sehr gut.“

Die Schaffung der FARN, im Bild deren Operationschef Thierry Hugony, ist eine der wichtigsten Neuerung nach der Fukushima-Katastrophe. Foto: Steve Remesch





Die Lehren aus dem Super-GAU Nach dem Super-GAU von Fukushima, der einer Kette von sogenannten „größten anzunehmenden Unfällen“ entspricht, wurden auch in Cattenom Maßnahmen zur weiteren Absicherung ergriffen. So sei der Schutz vor „externen Aggressionen“, wie der stellvertretende Direktor des Kraftwerks, Jérôme Le Saint, sie nennt, verstärkt worden. Wie in allen anderen Kernkraftwerken ist auch in Cattenom etwa ein erdbeben- und überschwemmungssicheres Krisenzentrum eingerichtet worden, von denen aus alle vier Reaktoren gesteuert werden können, und, das komplette Mannschaften während mehrerer Tage beherbergen kann. Auch die Krisenorganisation und die ihr im Falle des Falles zur Verfügung stehenden Mittel wurden überdacht. Außerdem wurde sich mit der Frage befasst, wie nach einem Nuklearunfall gefährliche Absonderungen noch besser unterbunden werden können. Neu sind außerdem vier gebäudegroße Dieselgeneratoren – wobei diese ohnehin als Energiequelle erst an sechster Stelle stehen, wie Le Saint unterstreicht. Die Reaktorzugänge seien mit einem zusätzlichen Hochwasserschutz versehen worden. Und man habe einen Starkwindschutz an den wichtigen Leitungen angebracht, der einem Impakt eines 60 Kilo schweren Objekts mit 200 km/h standhalte. Bei Reaktor 4 sei dieser allerdings noch nicht fertiggestellt. Das Ausbauprogramm erstreckt sich bis 2030. Darüber hinaus wurde auch die Wasserversorgung ausgebaut. So könnten nun bei einem Totalausfall der Reaktorkühlung Wasser aus tiefer liegenden Grundwasserschichten abgepumpt werden. Und es wurden Anschlussstellen für die FARN eingebaut – die schnelle Eingreiftruppe für den Katastrophenfall, die im Mittelpunkt der dieswöchigen Übung steht. Sie wurde 2011 aufgebaut und ist seit 2016 einsatzbereit. Inzwischen ist sie, wie deren Operationschef Thierry Hugony hervorhebt, auch bei anderen Naturkatastrophen zum Einsatz gekommen. Etwa, um nach dem Orkan „Irma“ im September 2017 die Stromversorgung auf der Île de Saint-Martin wiederherzustellen. Oder im Oktober 2020, als Sturm „Alex“ in den Alpes-Maritimes erhebliche Schäden anrichtete.

