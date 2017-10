(SH) - Wegen einer Brandübung im Tunnel Markusberg wird die A13 sowie die deutsche A8 in Richtung Deutschland von Freitag 20 Uhr bis Samstag 10 Uhr zwischen Altwies und Perl-Borg für den Verkehr gesperrt bleiben.

In Richtung Luxemburg ist die Autobahn bereits ab Bad Mondorf wieder befahrbar. Gesperrt sind zudem alle Ab- und Auffahrtenin Schengen sowie die Auffahrten zur A13 in Richtung Deutschland in Altwies und Bad Mondorf.



Alle Umleitungen sind ausgezeichnet.