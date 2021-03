Ein Audit der Generalinspektion offenbart den nachlässigen Umgang der Polizeiführung mit dem Visupol-Überwachungssystem.

Überwachungskameras, die kaum genutzt werden

(str) - Der Umgang der Polizei mit den Möglichkeiten, die ihr die Visupol-Überwachungskameras in der Hauptstadt bieten, erscheint sehr nachlässig. Das ist dem Audit der Inspection générale de la police (IGP) zur Effizienz dieses Einsatzmittels zu entnehmen, das am Freitag vorgestellt wurde. Die externe Untersuchung war vom damaligen Polizeiminister François Bausch (Déi Gréng) in Auftrag gegeben worden, um eine objektive Diskussion zu Sinn und Zweck der Polizeikameras führen zu können.

Wie die Leiterin der IGP, Monique Stirn, vor der Presse hervorhob, werde Visupol von der Polizei bedauerlicherweise nicht so wertgeschätzt, wie es der Fall sein sollte. So sei diese Dienststelle noch nicht einmal im Organigramm der Polizei aufgeführt. Wegen des Personalmangels seien außerdem die Betriebszeiten stark eingeschränkt worden. Und die zehn Mitarbeiter der Einheit seien noch nicht einmal formal für ihre Aufgabe ausgebildet worden. Sie würden lediglich von Kollegen angelernt.

„Das Abstellgleis der Polizei“

Im Optimalfall sollte Visupol denn auch mit zwölf bis 16 Polizisten besetzt sein. Allerdings arbeiten nun vorrangig Zivilisten an den Überwachungskameras. Sämtlichen Bemühungen um Personalaufstockung sei eine Abfuhr erteilt worden, so Monique Stirn weiter. Dazu komme, dass die Visupol-Einheit – wie der IGP von verschiedenen Stellen zugetragen worden sei – als das Abstellgleis in der Polizei empfunden werde.

„Hierhin werden Mitarbeiter abbestellt, die in anderen Dienststellen nicht mehr gerne gesehen sind, oder nicht die erwarteten Leistungen bringen“, führt Generalinspektorin Stirn aus.

Dass Visupol fast nur von Zivilisten betrieben wird, sei indes problematisch und wirke sich sicherlich auch auf die Effizienz der Dienststelle aus. Denn die Aufgabe der Kameras sollte auch darin bestehen, Muster und Straftaten zu erkennen – und dann einzugreifen und auch abzuschrecken.

Polizisten anstatt Zivilisten

Tatsächlich würden die Statistiken aber zeigen, dass mittlerweile kaum noch Straftaten auf frischer Tat bearbeitet würden, sondern fast nur noch Fälle in der Nachverfolgung. Mit „flagranten“ Taten befasse man sich sei 2014 nur noch knapp sieben Mal pro Jahr.

„Dabei ist Visupol ein sehr wichtiges Werkzeug in den Händen der Polizei“, betont Monique Stirn. „Deshalb sollte die Dienststelle zunächst einmal im Organigramm verankert werden. Ihr sollten sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der Qualität der Arbeit die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.“

Die IGP stellt daher auch fest, dass ein effizienter Nutzen nur durch Polizisten erfolgen könne, die Erfahrung im Einsatz auf der Straße haben und Situationen analysieren könnten. In diesem Sinne schlägt die IGP vor, zu einem noch zu bestimmenden Turnus erfahrene Polizisten des Bahnhofskommissariats abwechselnd zur Kameraüberwachung einzuteilen.

5 Von den 42 Kameras im Bahnhofsviertel sind 17 schwenkbar und 25 haben einen festen Blickwinkel. Fotos: Anouk Antony

Denn man habe sehr auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wenn Beamte, die hinter den Videobildschirmen sitzen, ihre Kollegen auf der Straße führen. Diese Zusammenarbeit zwischen Visupol und Ermittlern würde nicht nur Observierungen vereinfachen, sondern könnte dann auch zu mehr Festnahmen führen. Was wiederum die abschreckende Wirkung der Kameras deutlich erhöhen würde.

Kein Verlagerungseffekt festgestellt

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Audits ist, dass die statistische Analyse zeigt, dass eine befürchtete Verlagerung der Delinquenz durch die Einführung der Kameraüberwachung nicht stattgefunden habe, betont der beigeordnete Generalinspektor Vincent Fally.

DiBei der Prävention könnten Kameras durchaus örtlich Straftäter abschrecken. Es sei zwar klar, dass Visupol einen interessanten Beitrag zur Aufklärung von Straftaten leisten könne, insbesondere bei Gewalttaten. Für das Drogenproblem seien Kameras alleine keine Lösung. Visupol gehöre in ein gesamtes Sicherheitskonzept eingebunden – mit klarer Zielsetzung, angebrachten Mitteln, entsprechendem Material und geeignetem Personal.

Die IGP empfieht zudem, die Kameraüberwachung alle drei Jahre neu zu bewerten lassen – durch ein von der Polizei unabhängiges Organ. Wenn neue Kameras zugelassen werden sollten, sollte eine Beratungskommission zusammengestellt werden, in dem auch Ausmaße und Einschränkungen diskutiert werden.

Bei einer möglichen Ausweitung von Visupol bis nach Bonneweg, sollte ebefalls beachtet werden, welche Folgen dies für die Arbeit der dortigen Sozialdienste haben könnte. In Bezug auf die Sicherheit sei ein positiver Effekt aber sehr wahrscheinlich.

Das 160-seitige Audit kann auf der Webseite der Inspection Générale de la Police als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

