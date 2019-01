Überstürzt

Beim Gratis-Transport konnte die Regierung es scheinbar nicht erwarten, Nägel mit Köpfen zu machen.

Der Termin steht: Vom 1. März 2020 an darf in Luxemburg jeder kostenlos Bus, Bahn und Tram fahren. Das Medieninteresse war angesichts dieses weltweit für Aufsehen sorgenden Schrittes groß, als Mobilitätsminister François Bausch am Montag die Details bekannt gab. Dass mit dem grünen Politiker nun ausgerechnet ein Skeptiker den Gratis-Transport anpreisen und somit etwas schönreden muss, was er eigentlich gar nicht so schön findet, spricht Bände.



Wir erinnern uns: Im Wahlkampf war es vor allen Dingen die DP, die mit der Idee eines kostenlosen Personennahverkehrs vorgeprescht war, die Sozialisten sprangen auf den (Gratis)-Zug auf ...