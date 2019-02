Ein Gaskocher in der Fahrerkabine, ungesicherte Ladung und unleserliche Hinweisschilder - das ist die Bilanz einer Kontrolle des grenzüberschreitenden Gefahrgutverkehrs auf der A3.

Überraschende Entdeckung bei Gefahrengut-Kontrolle

(sas) - Am Dienstag hat die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll und Experten des Transportministeriums Gefahrgutlaster auf der A3 ins Visier genommen und machte dabei eine überraschende Entdeckung: Ein Lastwagenfahrer hatte in seiner Kabine einen Gaskocher installiert, um sich auch während der Fahrt einen Tee kochen zu können. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurden während der Kontrolle bei 40 überprüften Lastwagen insgesamt 32 Verstöße festgestellt und geahndet.



2 Ein Fahrer hatte einen Gaskocher dabei, um sich Tee zu kochen, wenn er unterwegs ist. Foto: Polizei

Die Hinweisschilder für den Transport gefährlicher Ware waren an manchen Fahrzeugen unleserlich. Foto: Polizei

Bei gleich mehreren Lastwagen wurden Mängel bei der Kennzeichnung der transportierten Ware festgestellt; diese ist im Falle eines Unfalls besonders wichtig, um den Rettungskräften wichtige Hinweise auf mögliche Gefahren zu geben. Andere Fahrer hatten ihre Ladung nicht richtig gesichert oder die Ruhezeiten nicht eingehalten. Nach Beseitigung der Mängel durften die Fahrer sich wieder auf den Weg machen.