Übernachtungsgutscheine werden demnächst verschickt

Teddy JAANS Um die einheimische Hotellerie zu unterstützen, werden in den kommenden Tagen Übernachtungsgutscheine im Wert von 50 Euro verschickt. Am Mittwoch wurden Details bekannt.

Im Rahmen der Corona-Krise hatte die Regierung eine groß angelegte Unterstützungsaktion für die einheimischen Hotels und Übernachtungsbetriebe beschlossen: Jeder Einwohner Luxemburgs über 16 Jahren und ebenso die im Großherzogtum beschäftigten Grenzgänger erhalten einen Gutschein von 50 Euro, der im Rahmen eines Aufenthalts in einem der Hotelleriebetriebe in Luxemburg geltend gemacht werden kann.

Nicht weniger als 730.000 Gutscheine sollen in den kommenden Tagen per Post verschickt werden. Sie gelten für einen Aufenthalt in einem der teilnehmenden Betriebe, und zwar zwischen dem 15. Juli und dem 31. Dezember 2020.

Wirtschaftsministerium informiert

Details zur Nutzung der Bons sowie praktische Informationen hat das Wirtschaftsministerium am Dienstag auf seinem Online-Portal veröffentlicht. So sind die Gutscheine beispielsweise nicht übertragbar. Mehrere Personen, die sich ein Zimmer teilen, können aber jeweils einen Gutschein einlösen. Wichtig ist, dass man dem Hotelier bei der Buchung bereits mitteilt, dass man per Gutschein einen Teil der Rechnung begleichen möchte.

Hoteliers werden aufgerufen, sich auf Letzshop einzuschreiben. Dadurch wird der Name ihres Beherbergungsbetriebs auch auf der Internetseite von Visit Luxembourg angezeigt wird.

