Übernachtungsbons: Useldingen zieht positive Bilanz

34.000 von 750.000 Übernachtungsgutscheinen des Tourismusministeriums waren bis Anfang September eingelöst worden. Profitiert hat man mit 229 Bons davon auch in Useldingen.

Allzu viel Zeit zum Plaudern haben Francine Scheikin und Laura Dandoy nicht, denn am Empfangsschalter des Gasthauses „Péitche Lauer“ in Useldingen gibt es an diesem Vormittag alle Hände voll zu tun. Ob Auskunft geben oder Anmeldung checken, an Anrufen mangelt es jedenfalls nicht. Und für einen Fremdenverkehrsbetrieb wird dabei bemerkenswert häufig Luxemburgisch gesprochen.

„Wir haben zurzeit in der Tat sehr viele einheimische Übernachtungsgäste“, bestätigt Francine Scheikin denn auch ...