Bis zu zwei Hektar Land brannten am Donnerstagnachmittag in Rullingen nachdem eine überhitzte Heupresse am Groussfeld Feuer gefangen hatte.

Überhitzte Heupresse führt zu Flächenbrand

Feuerwehrkräfte aus drei Einsatzzentren waren am Donnerstagnachmittag in Rullingen im Einsatz.

Bis zu zwei Hektar Land brannten gestern Nachmittag in Rullingen nachdem eine überhitzte Heupresse am Groussfeld Feuer gefangen hatte. Die landwirtschaftliche Maschine wurde dabei völlig zerstört. Der angespannte Traktor wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehren aus Wiltz, Eschweiler, Goesdorf und Wintger bekämpften den Flächenbrand gemeinsam mit mehreren Landwirten. Niemand wurde verletzt.

7 Fotos: CIS Wiltz

