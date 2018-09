Eine überhitzte Herdplatte hat am Sonntagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehrkräften in Grundhof geführt.

Überhitzte Herdplatte führt zu Feuerwehreinsatz

Steve REMESCH Eine überhitzte Herdplatte hat am Sonntagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehrkräften in Grundhof geführt. Das teilt der Rettungsdienst aus Berdorf-Bollendorf mit.

Gegen 19.20 Uhr war am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Route de Beaufort in Grundhof eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden. Sofort wurden Einsatzkräfte aus Berdorf-Bollendorf, Befort, Consdorf und Echternach alarmiert.



Nachdem mehrere Löschtrupps unter schwerem Atemschutz das ganze Wohngebäude durchsucht hatten, konnte Entwarnung gegeben werden. Zur Rauchentwicklung war es durch eine überhitzte Herdplatte gekommen. Das Gebäude wurde im Anschluss gelüftet. Sanitäter aus Echternach kümmerten sich um die Bewohner.